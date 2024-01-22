الخميس.. قصور الثقافة تحتفل بعيد الشرطة على مسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة -

ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الشرطة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفلا فنيا في الثامنة مساء الخميس المقبل 25 يناير، بمسرح السامر بالعجوزة.

عمرو البسيوني

الحفل ينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به أوركسترا الفرقة المصرية للموسيقى والغناء وتقدم باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الوطنية بقيادة المايسترو محمد وهيدي.

يشهد الحفل عرضا فنيا لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي "فكرة" يتضمن مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية والتراثية بقيادة المايسترو د. صلاح مصطفى.

بالإضافة إلى عدد من الفقرات المستوحاة من الفلكلور الشعبي والفقرات الاستعراضية المصاحبة للأغاني الوطنية تقدمها فرقة روض الفرج للفنون الشعبية بقيادة المدرب العربي محمد.

كما يشهد الحفل عرض فيلم عن بطولات الشرطة المصرية، وذلك ضمن برنامج خاص أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بعيد الشرطة، ويشمل مجموعة مكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية طوال شهر يناير الحالي، احتفالا بهذه المناسبة الوطنية وتقديرا لرجال الشرطة المصرية البواسل.