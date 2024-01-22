بالفيديو- هيا مرعشلي تستعرض أنوثتها وجمالها بلوك بغاية الأناقة

ميرنا وليد - بيروت - تالقت الممثلة هيا مرعشلي بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابه الخاص، أظهرت من خلاله انوثتها واناقتها وجمالها، حيث طانت ترتدي قميص باللون النيلي صيق ذات أكمام طويلة مع تنورة طويلة باللون البج منقطة ذات فتهة حتى ركبتيها، وتركت هيا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت شاركت هيا مرعشلي صوراً قديمة لها من أعمال شاركت فيها في السابق وعندما كانت صغيرة في السن، ومن بينها صور من مسلسل "جلسات نسائية" الذي شاركت فيه عندما كان عمرها 13 سنة، وكان لنشر هذه الصور سبب، وهو الرد على صورة نشرتها إحدى الصفحات تظهر شكل هيا في السابق وهي سمينة، لترد هيا بالقول: "صار الف حدا با عتلي هاد البوست زعلانين مشاني ،وانا بقلكن لا تزعلوا .. مو مهم صدقوني عالم بدها تنشر أي خبر او صورة بدون ما تبحث وتعرف الحقيقة بس لتنتشر اكثر،انا بعرف حالي وهاد المهم ويلي بتابعني من وقت كان عمري ١٣ سنة بمسلسل جلسات نسائية كمان بيعرفني".
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