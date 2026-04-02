روسيا تسيطر بشكل كامل على منطقة شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها سيطرت بشكل ​كامل على منطقة لوجانسك في شرق أوكرانيا، في إشارة إلى أنها انتزعت السيطرة على شريط ضيق من ⁠الأراضي كان لا يزال خارج نطاق سيطرتها ​منذ 2022.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «أكملت وحدات من المجموعة العسكرية الغربية السيطرة على جمهورية لوجانسك الشعبية»، مستخدمة الاسم الذي ‌تفضله موسكو للمنطقة.
وكرر الكرملين، أمس، مطالبته بأن تنسحب القوات الأوكرانية ​من الجزء ‌الذي ⁠لا تسيطر ‌عليه موسكو في دونيتسك لإنهاء ‌ما أسماه «المرحلة الساخنة» من الحرب، وهو مطلب رفضته كييف مراراً.

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

