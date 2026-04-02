روسيا تسيطر بشكل كامل على منطقة شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها سيطرت بشكل ​كامل على منطقة لوجانسك في شرق أوكرانيا، في إشارة إلى أنها انتزعت السيطرة على شريط ضيق من ⁠الأراضي كان لا يزال خارج نطاق سيطرتها ​منذ 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «أكملت وحدات من المجموعة العسكرية الغربية السيطرة على جمهورية لوجانسك الشعبية»، مستخدمة الاسم الذي ‌تفضله موسكو للمنطقة.

وكرر الكرملين، أمس، مطالبته بأن تنسحب القوات الأوكرانية ​من الجزء ‌الذي ⁠لا تسيطر ‌عليه موسكو في دونيتسك لإنهاء ‌ما أسماه «المرحلة الساخنة» من الحرب، وهو مطلب رفضته كييف مراراً.