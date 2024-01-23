فضيحة في حياة جيرارد بيكيه: خان شاكيرا مع أفضل صديقة لها

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت تقارير صحفية، أنلاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة جيرارد بيكيه، خان حبيبته السابقة الفنانة العالمية شاكيرا،مع أعز صديقة لها، وهذا ما أدى إلى انفصالهما بعدها.



وذكرت صحيفة "سبورت الكاتالونية" أنه "تبين أن خيانة نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق للمغنية الشهيرة كانت القشة الأخيرة، والتي أنهت علاقتهما".

وقالت التقارير، إن بيكيه كان على علاقة مع امرأة أخرى قبل عامين، وبحسب معلومات أحد البرامج التلفزيونية، فإن المدافع السابق كان قد خان شاكيرا مع مدربة اللياقة البدنية الأميركية آنا كايزر، والتي كانت صديقة شاكيرا المقربة.

ولفتت "سبورت" إلى أنها تفوق خيانة كلارا تشيا، صديقة بيكيه الحالية، لأن آنا كايزر، تعد من أقرب صديقات شاكيرا، كما أنها مدربتها الشخصية.

وأضافت أن الخيانة كانت أثناء مرور علاقة المغنية مع بيكيه بفترة سيئة، وعندها تقرب بيكيه من المدربة وكانت بينهما علاقة غرامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شاكيرا تمكنت من معرفة الأمر من أحد أكثر موظفيها ولاءً، والذي كشف لها تحركات بيكيه.



