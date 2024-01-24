في تصريح جديد، قام الإعلامي عمرو أديب بالرد على الهجمات التي تعرض لها مؤخرًا بعد حفل توزيع جوائز “Joy Award” في المملكة العربية السعودية، والتكهنات حول حصوله على الجنسية السعودية التي أعلن عنها سابقًا.
عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال أديب: “سأقول لكم أنا سعودي، نعم، سعودي وأفتخر. لقد حصلت على الجنسية الإسرائيلية؟ لا، حصلت على جنسية بلد الحرمين، جنسية الدولة التي استضافت ملايين المصريين، جنسية الحكم الذي لم يتخلى عن مصر أو أي بلد عربي”.
وأضاف: “وعلاوة على ذلك، الجنسية ليس لها علاقة بالحق أو الوفاء أو التقدم والرقي. أنا سعودي، مصري، عربي، مسلم وأفتخر، وكفى تضييع الوقت في أمور لا تستحقه. إن عالمنا العربي بحاجة إلينا، ووطننا أيضًا بحاجتنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب يرد على الانتقادات ويؤكد اعتزازه بالجنسية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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