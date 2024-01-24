أشرف عبد الباقي يكشف مواعيد عرض حلقات مسلسل "جولة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، مواعيد عرض مسلسله الجديد"جولة أخيرة" بطولة النجم أحمد السقا والمقرر بدء عرض أولى حلقاته غدا الخميس.

ونشر"أشرف"، منشورا يوضح مواعيد عرض الحلقات، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "بداية من بكرة الخميس أول عرض لمسلسل جولة أخيرة بـ 3 حلقات وكل خميس من كل أسبوع هيكون في حلقتين جداد لحد مانوصل لإجمالي 9 حلقات، أتمنى المسلسل يعجبكم ان شاء الله".

وحمل المنشور التالي: "25 يناير الحلقة الأولى والثانية والثالثة، 1 فبراير الحلقة الرابعة والخامسة، 8 فبراير الحلقة السادسة والسابعة، 15 فبراير الحلقة الثامنة والتاسعة".

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

مسلسل جولة أخيرة" يخوض بطولته أحمد السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، وهو من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا: أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.

ويظهر "السقا" خلال أحداث العمل بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

يذكر أن، مسلسل "جولة أخيرة" يعد التعاون الثاني بين السقا وأشرف عبد الباقي وذلك بعد تعاونهما من قبل بفيلم "على جنب يا اسطي" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي وظهر "السقا" كضيف شرف بأحداث الفيلم.