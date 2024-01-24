بعد تصدره الترند بصورة مع نجاة الصغيرة.. محمد أنور يكشف التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري محمد أنور عن كواليس صورته مع الفنانة المصرية المعتزلة نجاة الصغيرة التي تصدرت الترند.



وشارك محمد انور الجمهور الصورة عبر حسابه الخاص، وعلق: "كنت من المحظوظين إني قابلت الست الجميلة نجاة الصغيرة، لأني بحبها بشكل مش طبيعي، زي كل الوطن العربي اللي بيحبها، ولما اتكلّمت معاها كانت في منتهى الرقي والشياكة". وتابع: "كنا راجعين من Joy Awards، وإحنا في صالة المطار شفت أستاذة نجاة، رحت أنقل لها رد فعل الجمهور، وقُلت لها أول ما ظهرتي كانت لحظة انبهار للكل، والناس مبسوطة وقالوا إن أجمل ما في الحفل هو ظهورك، وأنا شُفت في عينيها الفرحة وكانت بتقول الحمد لله. ظهور نجاة فكّرني بأيام جميلة، وفي مظاهرة حب، أي فنان بيفرح برد فعل الناس عليه وإن الناس مشتاقة له بعد سنين كتيرة. أن نجاة كويسه وبتمشي عادي. كانت على كرسي متحرك بسبب إن صالة المطار طويلة وفي إجراءات، وعلشان أي واحد كبير في السنّ بيجيبوا كرسي متحرك، علشان يسهّلوا حركته، لكن هي كويسه وبتمشي عادي. نجاة الصغيرة قمر من غير فلتر، وشكلها أحلى وأصغر مني بكتير، نجاة جميلة وروحها حلوة... سواء في الطيارة أو المطار الناس كانت مبسوطة أن نجاة جنبهم ربنا يخليها لينا. ظهور نجاة الصغيرة فرق معاها نفسياً ومعنوياً، ودي تفرق مع أي نجم كبير، في نجوم كتير كانوا يتمنوا إنهم يتكلموا معاها أو يتصوّروا، فأنا كنت من المحظوظين إني اتكلمت معاها".