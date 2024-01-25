ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان المصري هشام جمال فيديو كليب أغنيته الجديدة "أمور بسيطة" التي لعبت دور بطولته خطيبته المستقبلية الممثلة المصرية ليلى زاهر في أول عمل يجمعهما بعد اعلان علاقتهما الى العلن. الأغنية كلمات هشام جمال ومحمد ابراهيم وألحان هشام جمال وتوزيع مادي، والكليب فكرة واخراج هشام جمال.

يذكر ان الثنائي قد احتفل بقراءة الفاتحة قبل فترة قصيرة بوجود أفراد العائلة الا ان الخطوبة ستتم حسب تصريحات الممثل أحمد زاهر في الصيف المقبل من دون ذكر اي تفاصيل حول الموضوع حتى الان.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إرتباطهما.. ليلى أحمد زاهر بطلة كليب هشام جمال - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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