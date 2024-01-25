بالصور – أروى تستذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استذكرت الفنانة أروى والدها الراحل برسالة مؤثرة وجهتها إليه ونشرتها عبر صفحتها على موقع “إنستغرام”.

ونشرت ميغان ماركل صوراً بصحبة والدها الراحل، وأرفقتها برسالتها التي قالت فيها: “بابا حبيبي.. بالضبط كيف ما كنت أناديك.. مرّ شهر عليّ وكأنه دهر. اشتقتلك واشتقت لأحاديثي معك. الله يرحمك ويغفر لك. وأنت أكيد إن شاء الله في مكان أحسن كثيراً، ولكن شوقي لك يؤلمني وأحاديثي معك مستمرة، ولكن المؤلم أن صوتك غائب عنها. بابا اشتقت لك وراح أضل طول عمري مشتاقتلك. أنت كنت محباً للحياة وأنا متأكدة أنك لو كنت معي كنت راح تطلب مني أكون قوية مثلك وأستمر في حياتي وعملي، ولكني أعدك بأنني لن أنساك، وسأظل أرسل لك مسجات على جوالك مثل قبل كل يوم، وأحدثك كل يوم كما كنت قبل، وسأظل أتخيل أنك ترد عليَّ، داعية الله بأن يرحمك ويغفر لك ويوسع مدخلك وأن يصبرني أنا وأمي وإخوتي على فراقك. في أمان الله ورحمته يا حبيبي وقلبي وعمري أنت”.

وكانت الفنانة أروى قد أعلنت عن وفاة والدها في 23 ديسمبر 2023، وقالت وقتها في منشور عبر حسابها على إنستغرام: “وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتابعت أيضاً: “بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران، أولاده أحمد وأيمن، وابنته أروى”.