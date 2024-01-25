ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوبر الشهيرة نارين بيوتي عن موعد زفافها على خطيبها رجل الأعمال رامي سامو وذلك على هامش مشاركتها في حفل Joy Awards في المملكة العربية السعودية. وقالت ان الزفاف سيكون الصيف المقبل في 2024 الا انها لا زالت لم تبدأ بالتحضيرات حتى الان مشيرة الى انها ستبدأ قريباً جداً.

يذكر ان الثنائي كانت قد أعلنا خطوبتهما قبل شهرين بعد ان عرض رامي الزواج على نارين بطريقة رومانسية للغاية في دبي وقدم لها خاتماً من الألماس باهظ الثمن.

كانت هذه تفاصيل خبر نارين بيوتي تعلن موعد زفافها .. وماذا عن التحضيرات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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