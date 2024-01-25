بالفيديو: شقيقة زوج أروى عمر تفزع جمهورها بخبر توقف قلبها

تعرضت مشهورة سناب شات اليمنية، أروى عمر، لأزمة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى.

وأكدت شقيقة زوج أروى عمر أن قلبها توقف وتم احتجازها في المستشفى، وناشدت محبيها بأن يدعوا لها.

وأشارت إلى أن المشهورة اليمنية تعاني من توقف عضلة قلبها منذ الصباح، وأعربت عن قلقها وعدم معرفتها بأية تفاصيل، وطلبت من محبيها أن يدعوا لها بالشفاء العاجل.

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