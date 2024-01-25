فهرية أفجان تقضي وقتاً ممتعاً برفقة إبنها على الثلوج

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان المتابعون مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها برفقة إبنها، وهما يستمتعان بعطلتهما على الثلج، ويمارسان رياضة التزلج.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع صور فهرية أفجان، وإطلالتها مؤكدين على جمالها الدائم، ومثنيين على علاقتها بإبنها المميزة للغاية.

وكان قد تم الكشف عن أن فهرية إفجين وبوراك أوزجيفيت سيحصلان على إجمالي 80 مليون ليرة تركية، مقابل إعلانات لعلامة تجارية للأثاث.

وقد ذكرت المصادر التركية أن فهرية وبوراك سيصبحان الوجه الإعلاني للعلامة التجارية، وعقدهما مدته عامين.

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