عبير صبري عن "ليلة العيد": "فيلم إنساني يستحق المشاهدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشادت الفنانة عبير صبري، بفيلم"ليلة العيد" الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، العرض الخاص له بأحد السينمات.

ونشرت عبير، صور لها خلال تواجدها بالعرض الخاص للفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من العرض الخاص لفيلم ليلة العيد.. فيلم جميل وإنساني يستحق المشاهدة.. ثورة النساء.. الفيلم إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبد العزيز".

تدور أحداث فيلم "ليلة العيد" في إطار درامي حول تناول قضايا المرأة من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعد الرجال لحقوقهن.

الفيلم بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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