بالصورة- خاد النبوي يكشف عن ملامح شخصيته في "أهل الكهف"

ميرنا وليد - بيروت - طرح لممثل المصري خالد النبوي البوستر الرسمي لاحد أعماله القادمة عبر حسابه الخاص، و هو فيلم "أهل الكهف" الذي سيعرض في صيف العام الجاري، و حمس الجمهور من خلال المنشور كاشفاً عن ملامح شخصيته حيث علق بالقول: "فيلم أهل الكهف توكلنا على الله".



و في وقت سابق، أحيا خالد النبوي ذكرى ميلاد المخرج الراحل يوسف شاهين، وذلك من خلال نشره صورة تجمعهما.

وعلق خالد النبوي على الصورة قائلاً: "في ذكرى ميلاد الأستاذ يوسف شاهين الأكثر تواضعاً من كل الذين نعمل معهم .. رغم أنك كنت وما زلت الأكثر قيمة وموهبة واجتهاداً وإبداعاً وعمقاً وشغفاً وعشقاً وانتماء للفن وللناس وحشتنا، من كواليس فيلم المصير".

