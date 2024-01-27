أشرف عبد الباقي يتصدر التريند بعد عرض ثلاث حلقات من "جولة أخيرة" .. وهكذا علق

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري أشرف عبد الباقي، على تصدره التريند، عبر حسابه، قائلا: "حابب أشكر حضراتكم جميعا على الكلام الجميل اللي وصلي من إمبارح وردود الفعل الجميلة على المسلسل وعلى الكوتش تامبي".



وتابع: "مبسوط بالتفاعل ودخولي الترند في مصر وده نتيجة مجهود فريق العمل بالكامل بقيادة المخرجة مريم الأحمدي والنجم الكبير أحمد السقا وباقي زملائي أسماء أبو اليزيد، وعلى صبحي ورشدى الشامي".

وأضاف أشرف عبد الباقي: "إستنوا مفاجأت في الحلقات الجاية ويا رب دايما نكون عند حُسن ظنكم".

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر آب الماضي .

وتدور الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية الدكتور (يحيى)، الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بـ(تامبي)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.