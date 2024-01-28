شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليون دولار عالميًا في أسبوع لـ فيلم تيموثى شالاميت Wonka والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Wonka بحوالى 23 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل إلى 536 مليونًا و413 ألف دولار عالميًا، منذ طرحه يوم 15 ديسمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 190 مليونًا و 613 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و345 مليونًا و800 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Wonka فى افتتاح متجر في مدينة تشتهر بالشيكولاتة، يكتشف الشاب الفقير ويلي ونكا أن هذه الصناعة يديرها كارتل من صانعي الشوكولاتة الجشعين.

فيلم Wonka من بطولة كل من تيموثي شالاميت، جوستاف داى، موراي ماك آرثر، بول جي ريموند، بيرتي كابلان، إيسي سوتي، كوبنا هولدبروك سميث، ماتيلدا تاكر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، كالاه لين، باترسون جوزيف.