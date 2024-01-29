“ربنا هينصرهم”.. نجلاء بدر: “الفلسطينيون أكثر شعب مكافح شفته في حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت النجمة المصرية نجلاء بدر، رسالة دعم الى الشعب الفلسطيني في حربه ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: «ربنا هينصرهم وهو بس اللي قادر على كده، وما زلت بقول إن الفلسطينيين هو أكتر شعب مكافح شفته في حياتي، وهو شعب اتولد للكفاح والجهاد ولحد دلوقتي إسرائيل ما احتلوش فلسطين». وتدعم الفنانة مثل غالبية الفنانين المصريين والعرب بشكل شبه يومي صمود غزة وبطولات الأشقاء الفلسطينيين، التي سيخلدها التاريخ.

ويعرض للفنانة حاليًا في السينمات فيلم «ليلة العيد» الذي انطلق أمس في دور العرض، والعمل بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وفيلم «ليلة العيد» تدور أحداثه في اطار اجتماعي، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.