سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 20-04-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب قوية في مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 158.00، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تعويض جزء من خسائره السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليصل الزوج بهذا الارتفاع إلى الاصطدام بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أوقف تلك المكاسب وأجبر الزوج على الارتداد انخفاضاً.