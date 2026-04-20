أوكرانيا: مستعدون لأي حوار لإنهاء الحرب

أعلن وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها أن بلاده مستعدة للمشاركة في أي اجتماع أو حوار لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت سيبيها في كلمة ألقاها خلال جلسة ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي إلى أن روسيا هاجمت المدن الأوكرانية الخميس باستخدام 700 طائرة مسيَّرة و40 صاروخاً، متوقعاً استمرار الهجمات واسعة النطاق في المستقبل القريب.وأوضح أنهم تجاوزوا أصعب مرحلة في العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، معربين عن تقديرهم لدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف الوزير أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط، لكنها لن تقبل بأي بند يمس وحدة أراضيها.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاماً خلال ليلة أخرى من الهجمات الجوية العنيفة، أطلقت روسيا خلالها ما مجموعه 236 طائرة مسيرة. وقال حاكم منطقة تشيرنيهيف شمال العاصمة كييف، دميترو بريشتشينسكي، عبر «تليجرام»، إن الفتى لقي حتفه جراء إحدى الهجمات، فيما أصيب أربعة أشخاص آخرين.

وأضاف أن الهجمات أسفرت عن تضرر سبعة منازل خاصة، ثلاثة منها احترقت بالكامل، بالإضافة إلى مبنى إداري ومدرسة وسيارتين.

2360 مسيرة

من جانبها، أعلنت سلطات الدفاع الجوي الأوكرانية اعتراض معظم الطائرات المسيرة الروسية البالغ عددها 236 طائرة، لكنها أشارت إلى وقوع هجمات على 18 موقعاً، من بينها هجوم على مدينة خيرسون جنوبي البلاد.

بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، عبر «تليجرام»، أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام نحو 2360 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 1320 قنبلة جوية موجهة، ونحو 60 صاروخاً خلال أسبوع واحد.

في المقابل، أعلنت السلطات ⁠المحلية الروسية، أمس، ​أنه ‌تسنى ⁠إخماد ​حريق اندلع في ميناء ‌توابسي الروسي المطل ‌على البحر ​الأسود، وذلك بعد أيام من ‌اندلاعه عقب ​هجوم كبير شنته ​أوكرانيا ‌بطائرات ⁠مسيرة ‌في ‌16 ⁠أبريل.