كاظم الساهر يفاجئ محبيه بـ”يا وفية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنان العراقي كاظم الساهر، الخميس، أغنية “يا وفية” للشاعر الراحل كريم العراقي، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد “مع الحب” المؤلف من 13 أغنية.

وأعلن النجم العراقي عبر مختلف حساباته على المواقع الاجتماعية عن إطلاقه لـ”يا وفية”، قائلا “بعد طول انتظار وبمجهود جبار من أصدقاءنا في believe arabia صدرت الأغنية الجديدة! استمعوا الآن وكونوا على الموعد للألبوم الكامل.. كاظم مع الحب”.

وتصدر اسم كاظم الساهر الترند في عدة دول بعد ساعات قليلة من طرح كليب أغنيته الجديدة “يا وفية” عبر قناته على يوتيوب، وتفاعل جمهوره العريض مع كلمات الأغنية مرددين “من قال لا يبكي الرجال”.

ويحكي كليب “يا وفية” الذي تم تصويره في مدينة إسطنبول التركية قصة ندم حبيب على فقدان حبيبته مع مرور الزمن، وشهد مراوحة بين حاضر الحبيبين وماضيهما بطريقة متقنة ومؤثرة.

وأعرب محبو الفنان العراقي داخل الوطن العربي وخارجه عن سعادتهم بعودته لإصدار الألبومات، حيث كان آخر ألبوم أطلقه كاظم الساهر في العام 2016 “كتاب الحب”.

وبعد ثماني سنوات، فاجأ الساهر محبيه بإعلانه عبر حسابه على إنستغرام عن اقتراب موعد إصدار ألبومه الجديد “مع الحب”، مشيرا إلى أنه اختار تاريخ 14 فبراير/شباط المقبل لطرحه، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، قائلا كيف “سأعبّر عن حبّي لكم جميعا! تابعوني”.

وحرص الساهر على إثارة حماس جمهوره لألبومه الجديد من خلال سلسلة من المنشورات شاركها متابعيه على إنستغرام، بينها “ترقبوا جديدي قريبا”، “عملي الفني الجديد المهدى إليكم يصلكم يوم 14 فبراير/شباط”.

ويتضمن ألبوم “مع الحب” 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا”.

يتوقع أن تحمل هذه الأغاني العديد من المفاجآت والمشاعر الجديدة التي ستلامس قلوب المستمعين.

ويبدو أن كاظم الساهر اختار طرح “يا وفية” كأولى أغنيات ألبومه الجديد لما لها من وقع خاص عليه، بوصفها تحمل كلماتها إمضاء صديقه الشاعر الراحل كريم العراقي الذي توفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي عن عمر يناهز 68 عاما في مستشفى بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إثر معاناة مع المرض.

ورحب جمهور الساهر بعودته إلى الساحة الفنية، مع 13 أغنية تجسد مختلف جوانب الحب والعواطف الإنسانية.

وكان كاظم الساهر طرح، مؤخرا، أغنية “Hold your fire” من تلحينه، وهي مبادرة قال عنها الفنان العراقي إنها تهدف إلى استخدام الموسيقى كوسيلة لدعم السلام والجهود الإنسانية.

وأضاف “الأغنية باللغة الإنجليزية تسعى للوصول إلى جمهور عالمي وتسليط الضوء على العمل الإنساني، وسيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية”.