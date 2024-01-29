بالصورة- في عيد ميلادها الـ 76..درايك يعايد والدته بكلمات من التقدير

ميرنا وليد - بيروت - عايد النجم العالمي ومغني الراب الكندي درايك والدته ساندي بمناسبة عيد ميلادها من خلال صورة جمعتهما عبر حسابه الخاص، و وجه لها كلمات من الجب حيث علق على المنشور بالقول :" المزيد والمزيد والمزيد والمزيد من الحياة.

..76 مثل جويل، سارت الأمور على ما يرام، أراهن أنهم يتمنون أن يتحول الأمر إلى الأسوأ، لكن حسنًا".

و في وقت سابق، أطل درايك على الجمهور بصورة تجمعه بوالدته وإبنه أدونيس في أجواء من الفرح أمام شجرة الميلاد، ووجه رسالة من الحب بمناسبة عيد الميلاد قال فيها: "لقد أهديتك أشياء تحتوي على رموز شريطية وبدونها، وأعطيتك كل ذرة من روحي، وأحجار جيا التي توهجت ولوحات شانيل التي فاضت، حتى أنني أعطيتك الأدوات اللازمة لتجنب جني ما زرعته... ولكن بطريقة ما يتم سرد قصص مختلفة على الطريق".

