لحظات من الضحك تجمع وليد توفيق وسامر المصري في الرياض

ميرنا وليد - بيروت - جمع فيديو طريف بين الفنان اللبناني وليد توفيق والممثل السوري سامر المصري في الرياض في المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل أن توفيق نشر فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، يجمعه بالمصري خلال تواجدهما في محطة السكوترات، وكشف توفيق أنه لا يعرف كيف يقود السكوتر، وجمعتهما لحظات من الضحك وهما يطلبان تشغيل السكوتر الكهربائية مقرران التوجه بها والتخلص من زحمة السير.

يذكر أن في السعودية العديد من المحطات المخصصة للسكوترات الكهربائية، وهي ضمن وسائل النقل التي عملت المملكة على تطويرها.

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