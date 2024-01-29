طرح الملصق الدعائي لأغنية "هفوق لنفسي" استعدادا لطرحها قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب الشاب يونس مرسي الملصق الدعائي لأحدث أغانيه وتحمل عنوان "هفوق لنفسي"، وهي ديو يجمعه بالمطربة جيلان الزين، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة علي جميع منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية .

وقام يونس بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في شكل فيلم قصير وبشكل مختلف في عدد من مواقع التصوير على مدار يومين.

"هفوق لنفسي" من كلمات يحيى مرسي وألحان مصطفى شكري وتوزيع إسلام مونتي وميكس وماستر ماهر صلاح وإخراج مروان مصطفى.

وتقول بعض كلمات الأغنية "هفوق أنا لنفسي سهل تاني.. هقف على رجلي لسه كتير.. قصادي حاجات ومن الضروري هعيد تفكير".

كما يقوم يونس خلال هذه الفتره بالتحضير للعديد من المشاريع الغنائية مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، لطرحها خلال صيف ٢٠٢٤.