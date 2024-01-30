بعد نجاح فيلم “رحلة 404”.. أحمد حلمي يوجّه رسالة لزوجته منى زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” رسالة إلى زوجته الفنانة منى زكي بعد نجاح فيلمها الجديد “رحلة 404” الذي يُعرض حالياً في دور السينما، حيث نشر بوستر الفيلم وعلّق عليه قائلاً: “ألف مبروك الفيلم… صحيح شهادتي مجروحة بس معلش هقولها… فيلم تحفة وأنتي كنتي… “شهادتي المجروحة”… كالعادة”.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “رحلة 404” قد طرحت برومو العمل، والذي كشف ملامح الرحلة التى تقوم بها “غادة” (منى زكي) قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط فى مشكلة طارئة تجعلها مطالَبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر للتواصل مع أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتُحلّ المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لا بد من أن تلوثها مرة أخرى؟

فيلم “رحلة 404” هو بطولة: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، نورا شعيشع…، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.