رامي صبري ومحمد منير معاً.. في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشركة المنظّمة للحفل الذي يحييه الفنان الكبير محمد منير في 16 شباط (فبراير) المقبل في “فاميلى بارك” بالتجمع الخامس، عن مشاركة الفنان رامي صبري وفريق “شارموفرز” في هذا الحفل.

وكان محمد منير قد روّج للحفل من خلال نشر البوستر الخاص به عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، مع التعليق: “حفل أسطوري كبير للكينغ… الجمعة 16-2-2024… التجمع الخامس Family Park… تطرح التذاكر خلال ساعات على موقع تذكرتي”.

وتأتي مشاركة رامي صبري في الحفل بعد نجاح ألبومه الأخير “النهايات أخلاق”، الذي طرحه بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

من ناحية أخرى، احتفل رامي صبري بعقد قران شقيقته ريم، وقد كان شاهداً على ذلك، قبيل زفافها بحضور الأهل والأصدقاء المقرّبين.

يُذكر أن رامي صبري أصدر بداية شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، وهو يتضمن 12 أغنية، بينها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.

وطرح أخيراً كليب أغنية “بين الحيطان”، عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.