شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد بشناق: "رحلة 404" أول فيلم مصرى أشتغل عليه موسيقى تصويرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكي وأبطال فيلم "رحلة 404" ضيوف في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة DMC، وتحدث هاني خليفة عن الموسيقى التصويرية التي قامت بتأليفها سعاد بشناق قائلاً: "أنا وسعاد بشناق بنشتغل على رحلة 404 بقالنا سنتين وكان أول مرة أشوفها في العرض الخاص، وكان تواصلنا دائما على وسائل التكنولوجيا أون لاين".
وقالت سعاد بشناق: "أنا بالنسبة لي هذا أول فيلم مصري أشتغل عليه، لكن هو تانى تعاون مع محمد حفظي، وأنا اتربيت على السينما والمسلسلات المصرية، ولما جانى فيلم مصري قلت هو ده الوقت ويلا نعمل موسيقى ملحمية وفرصة ذهبية أشتغل مع هانى خليفة ونجمة زى منى زكى".
وأضافت سعاد بشناق: "اتكلمنا أنا وهانى خليفة وكان الوضع شوية مختلف احنا مش عاوزين حاجة تقليدية ودى شخصية معقدة جدا، وعايزين نلاقى صوت الفيلم وأنا ألفت الفيلم من غير ما ابص للفيلم وهو ده كان المفتاح، وفهمت اللى يقصده هاني خليفة لما شوفت الفيلم عرفت هو كان عاوز إيه".
فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.
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