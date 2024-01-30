سعاد بشناق: "رحلة 404" أول فيلم مصرى أشتغل عليه موسيقى تصويرية

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكي وأبطال فيلم "رحلة 404" ضيوف في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة DMC، وتحدث هاني خليفة عن الموسيقى التصويرية التي قامت بتأليفها سعاد بشناق قائلاً: "أنا وسعاد بشناق بنشتغل على رحلة 404 بقالنا سنتين وكان أول مرة أشوفها في العرض الخاص، وكان تواصلنا دائما على وسائل التكنولوجيا أون لاين".

وقالت سعاد بشناق: "أنا بالنسبة لي هذا أول فيلم مصري أشتغل عليه، لكن هو تانى تعاون مع محمد حفظي، وأنا اتربيت على السينما والمسلسلات المصرية، ولما جانى فيلم مصري قلت هو ده الوقت ويلا نعمل موسيقى ملحمية وفرصة ذهبية أشتغل مع هانى خليفة ونجمة زى منى زكى".

وأضافت سعاد بشناق: "اتكلمنا أنا وهانى خليفة وكان الوضع شوية مختلف احنا مش عاوزين حاجة تقليدية ودى شخصية معقدة جدا، وعايزين نلاقى صوت الفيلم وأنا ألفت الفيلم من غير ما ابص للفيلم وهو ده كان المفتاح، وفهمت اللى يقصده هاني خليفة لما شوفت الفيلم عرفت هو كان عاوز إيه".