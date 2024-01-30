"بين السطور" الحلقة 2 .. سلمى أبو ضيف تدخل في رهان مع صبا مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عُرضت الحلقة الثانية من مسلسل بين السطور قبل ساعات، وظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف (ملك) خلال الأحداث وهي تراهن (هند) الفنانة صبا مبارك على الحصول على برنامجها وتقديمه بدلا منها.

ويقرر أيمن عزب رئيس القناة أن ملك ـ سلمى أبو ضيف هي التي سوف تقدم البرنامج بدلًا من هند (صبا مبارك) ولكنها هند لا تستسلم لذلك، وتقرر التحضير لحوار إعلامي مع أحد المشاهير.

وتذهب سلمى أبو ضيف لـ هند (صبا مبارك) إلى مكتبها، وتبلغها أنها سوف تأخذ البرنامج منها، ولكن لم يظهر على هند أي استسلام، وتبدأ محاولاتها لكسب الرهان والحفاظ على برنامجها.

مسلسل بين السطور يعرض يوميا على قناةMBC الساعة 5 مساء، ويضم عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، إخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

وفي سياق آخر، تنتظر سلمى أبو ضيف عرض فيلم أنف وثلاث عيون، ومن المقرر طرحه يوم 31 يناير في السينمات، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، والفيلم سيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

وتشارك سلمى في السباق الرمضاني 2024 بمسلسلها "أعلى نسبة مشاهدة" وهو أول بطولة مطلقة لها، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وتقوم فيه بدور شيماء فتاة من عائلة بسيطة مهووسة بالتيك توك.

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