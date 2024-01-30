سارة نخلة تحذر من تاتو الحواجب: عملت تجميل عشان أرجع خلقة ربنا تاني- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة والإعلامية سارة نخلة عن أزمة الإعلامية ريهام سعيد بعد خضوعها لعملية تجميل على يد الطبيب اللبناني نادر صعب.

وقالت سارة نخلة خلال تقديمها برنامج Face off عبر قناة "هي": عملت عملية تجميل في حواجبي عشان أرجع خلقة ربنا تاني، عملت حاجة وعدلتها لما بقيت أنضج وأوعى، شلت شعر من شعري وزرعته في حواجبي بعد ما كنت عاملة تاتو ياريت محدش يعمل تاتو ولا مايكرو بيلدينج عشان مضرة وفي حظ في عمليات التجميل".

وأضافت سارة نخلة: مش قادرة أشوف ريهام سعيد وحشة عشان بشوفها من جوه عشان بحبها، اللي عايزة اقوله مفيش ست وحشة حبي نفسك".

أعلنت الفنانة سارة نخلة خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني.

ونشرت سارة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأوضح الفيديو كواليس الخطوبة، بأحد الأماكن الساحلية.

وعلقت سارة على الفيديو :"أنا قلت نعم".

يذكر أن الفنانة سارة نخلة أعلنت طلاقها من الفنان أحمد عبد الله محمود في أكتوبر 2018.

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