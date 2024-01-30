بعد تصدّره شباك التذاكر.. منى زكي تتحدث عن صعوبات فيلم “رحلة 404”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تصدّره شباك التذاكر المصري، كشفت النجمة منى زكي عن الصعوبات التي واجهت أحدث أعمالها السينمائية “رحلة 404”.

وقالت منى خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc: “أكتر حاجة عجبتني كانت لما قريت الورق اللي قدّمه لي المخرج هاني خليفة، وشوفت الكتابة الحلوة والشخصيات والفلسفة اللي ورا الحدوتة”.

وأضافت: “الكلام ده كان في 2013 وكل مرة كنت أقرا السيناريو كانت بتحصل عندي نغبشة وأفكر في حاجات كتيرة. وقتها حملت في ابني الوسطاني والمشروع بدأ يتعرقل، وكنت حملت قبلها والحمل لم يكتمل، وحسيت إنها حاجة هتعطلني وفي الآخر مش هتكمل”.

واستذكرت منى زكي رأي المنتجين في الفيلم قائلةً: “كنا طول الوقت بندوّر على شركة إنتاج، وكل منتج يقرا الورق يقول حلو جداً لكن مش هقدر أنتجه، لأنه ممكن يكون مش قريب للناس، وهي فعلاً حدوتة مختلفة لكن وراها فلسفة ممكن تبقى قريبة من أي حد في الدنيا، وقعدنا سنين كده”.

وتدور أحداث فيلم “رحلة 404” حول “غادة” التي تتورط في مشكلة طارئة، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ كبير من المال، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج، أم تتغير حياتها الى الأسوأ بعد لجوئها الى أصدقاء الماضي؟

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، بينهم: محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول، وسماء إبراهيم، ونورا شعيشع…، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.