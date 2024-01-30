هكذا يدعم عمرو سعد زوجته في تجربتها الأدبية الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الدكتورة شيماء فوزي عزيز، زوجة الفنان عمرو سعد، خلال ندوة عُقدت لتوقيع إصدارها الأدبي الأول في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 عن دعم زوجها لها في تجربتها الأدبية الأولى.

وقالت شيماء في تصريحات صحافية على هامش الندوة: “الحقيقة هو راجل إيجابي بدرجة كبيرة ودايماً يقدّم لي الدعم والتشجيع… فهو فنان بروح ثقافية، ومهتم بشكل كبير ومنخرط في الشأن الثقافي العربي… ولا تقتصر مساندته على التشجيع وكلمات الدعم فقط، بل إن كل المقالات التي كتبتها طوال مسيرتي قرأها وأبدى رأيه فيها”.

أما عن علاقتهما الأسرية فقالت شيماء فوزي “إن عمرو سعد زوج “بيتوتي” يعشق عائلته، وحياته الفنية لم تؤثر يوماً في حياته الأسرية، فهو متواجد دائماً معي ومع الأولاد ويشجّعهم على الانخراط بالشأن الثقافي، وكلما ذهب إلى أحد المحافل المهمة يأخذنا معه، وكان آخرها حفل توزيع جوائز joyawards في المملكة العربية السعودية. هو باختصار رجل إيجابي إلى أقصى الحدود”.

وعن تفاصيل كتابها “كلمة ونص”، قالت زوجة عمرو سعد: “الكتاب هو مجموعة متنوعة ومجمّعة لمقالات عدة تختص بفن الإدارة… وهي مقالات مختصرة ومفيدة تخلو من التكرار، ومن هنا جاء اسم العمل “كلمة ونص”… أتحدث في هذه المقالات عن المشروعات ورواد الأعمال، وطرق البدء في إنشاء المشروعات الصغيرة وتلك متناهية الصغر للمرأة والنساء بشكل عام”.