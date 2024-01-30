سمية الخشاب تكشف سبب غيابها عن مواقع التواصل الإجتماعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة سمية الخشاب أسباب عدم ظهورها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كما تحدثت عن تفاصيل مسلسلها “بـ100 راجل”، الذي تخوص به السباق الرمضاني المقبل.

وقالت سمية في تصريحات صحافية : “مسلسل “بـ100 راجل” دراما قوية وأنا مركزة جداً جداً وكل وقتي وتركيزي للمسلسل، ولذلك كنت مختفية الفترة اللي فاتت عن السوشيال ميديا”.

وأشارت سمية إلى أنها تقدّم في المسلسل شخصية “غالية أبو الدهب”، موضحةً: “شخصية قوية جداً والدور المرة دي مختلف ومركّب ومتنوع وفي مباراة تمثيل بين كل أبطاله”. وأضافت: “محمود حمدان كاتب حاجة روعة وهتعجب الناس وهو مؤلف شاطر وموهوب جداً، والمخرج إبرام نشأت مخرج شاطر وله مستقبل ومجتهد جداً… ممدوح شاهين منتج فنان وبيحب شغله وهو من المنتجين اللي بيكافحوا بجد في ظل ظروف إنتاجية صعبة ولكنه مستمر”.

يُشار إلى أن مسلسل “بـ100 راجل” يتكوّن من 30 حلقة، ويشارك سمية الخشاب في بطولته كلٌ من: محمود عبدالمغني، باسم سمرة، سلوى خطاب، صلاح عبدالله، إبراهيم السمان، إيمان يوسف وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لا يخلو من الإثارة والتشويق.

يُذكر أن مسلسل “بـ100 راجل” يشهد عودة سمية الخشاب الى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث كان آخر أعمالها الفنية مسلسل “ملحمة موسى” الذي قدّمته مع الفنان محمد رمضان وعُرض في عام 2021، وقد جسّدت خلاله شخصية “حلاوتهم” التي لاقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.