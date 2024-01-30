آسر ياسين يسابق الوقت من أجل “الساعة 5”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان آسر ياسين جلسات التحضير لمسلسله “الساعة 5” الذي يخوض به موسم دراما رمضان المقبل، وذلك بعد تعاقد الشركة المنتجة مع المخرج هاني خليفة، مخرج فيلم “رحلة 404” لمنى زكي.

وكشف مصدر داخل الشركة المنتجة للمسلسل أن آسر اتفق مع صنّاع العمل والمخرج هاني خليفة على تكثيف ساعات التصوير خلال الفترة المقبلة فور انتهائه من تصوير فيلمه “أولاد رزق 3″، وذلك ليلحق المسلسل بالعرض في السباق الرمضاني المقبل.

وأكد المصدر أن الشركة تواصل التعاقد مع باقي أبطال المسلسل بعد أن تم التعاقد بالفعل مع الفنانة عائشة بن أحمد للقيام بدور البطولة النسائية في المسلسل.

وفي جانب آخر، يواصل آسر ياسين تصوير الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق”، وهو يحمل عنوان “ولاد رزق 3… القاضية”، ويجسد فيه دور “الشايب”، حيث انتهى أبطال الفيلم من تصوير جزء من مشاهده في العاصمة السعودية الرياض، وبدأوا في تصوير المشاهد المتبقية في القاهرة.

فيلم “ولاد رزق 3” هو بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني…، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.