رانيا يوسف في “دماء العذارى” خارج السباق الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مشاركتها في مسلسل بعنوان “دماء العذارى”، ويعود من خلاله النجم أحمد عبدالعزيز إلى أدوار البطولة المطلقة، ويُعرض على إحدى المنصات الرقمية خارج سباق الدراما الرمضاني المقبل.

وأكدت رانيا أنها تتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، مشيرةً إلى أنها تقدّم فيه شخصية “ريري”، وهي تعمل راقصة وتتعرض ابنتها للعديد من الأزمات خلال أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

وتدور أحداث مسلسل “دماء العذارى” في إطار اجتماعي، ويناقش العديد من مشاكل الطالبات في الجامعات، وهو مكوّن من عشر حلقات، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.

من ناحية أخرى، تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل “وبقينا اتنين”، الذي تشارك في بطولته مع الفنانين: شريف منير، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، يوسف عثمان…، وتدور أحداثه حول صدمة ما بعد الطلاق، والمراحل النفسية التي يمرّ بها المطلّقون، وينتمي العمل الى الدراما الاجتماعية النفسية التي تقدّم بشكل لايت كوميدي.