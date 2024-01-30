ميرنا وليد - بيروت - حققت الممثلة التونسية يسرا الجديدي نجاحاً ملفتاً في موسم رمضان الماضي 2023، من خلال مسلسل الأجهر، وتنضم يسرا الجديدي بعد ذلك إلى فريق عمل مسلسل نقطة سوداء و المنتظر عرضه قريباً وهو مسلسل مصري من إخراج المخرج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر بالإشتراك مع سارة سلامة، أحمد بدير وناهد السباعي وأحمد فهمي وغيرهم .
نجحت يسرا الجديدي من خلال دورها في مسلسل الأجهر، بتجسيدها لشخصية "ياسمين الحوت" إبنة "دهم الحوت" الذي يقوم يه الممثل خالد زكي والذي تم تصويره بلبنان ودارت أحداثه في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار إجتماعي شعبي حول صراعات عديدة يدخل بها عمرو سعد الذي يجسد دور شاب خارج على القانون نشأ في إصلاحية بسبب قتل والدته ورغم ظروفه الصعبة يمتلك صفات نبيلة كما أنه عاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا الجديدي تنضم لفريق عمل نقطة سوداء .. بعد نجاحها في مسلسل الأجهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.