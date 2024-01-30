شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا موديل بعد العلاج النفسى وابتعاده عن شخصية جيمس بوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي إدريس إلبا في شكل جديد بجلسة تصوير للترويج لعلامة تجارية في شوارع مدينة لندن الإنجليزية للإعلان عن مجموعات الربيع للعلامة، حيث ظهر إلبا مرتدياً معطفًا كلاسيكيًا من البراند، وقميص Seersucker وسترة Sateen Bomber.

ووفقاً لتقرير أعدته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي الذى قرر الابتعاد عن تجسيد شخصية جيمس بوند، قرر الظهور بعد غياب طويل للترويج للحملة الإعلامية للعلامة التجارية كـ "موديل"، وهي ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها ممثل "Thor" مع مصور الحملة الشهير، ولكنه التعاون الأكثر شهرة وأهمية لهما سوياً.



إدريس البا

لعب "إلبا" دور البطولة مؤخرًا في مسلسل الإثارة "Hijack" على Apple TV العام الماضي، ومن المقرر ان يعود بدور جديد في "Sonic the Hedgehog 3"، المقرر إصداره في ديسمبر المقبل.

وسبق وكشف "إلبا" أنه خضع للعلاج النفسى العام قبل الماضي بعد تكوين بعض "العادات غير الصحية"، وذلك بعدما ظهر الممثل في البودكاست Changes with Annie Macmanus حيث اعترف بأنه "مدمن للعمل" وأراد "التكيف"، حيث صرح إلبا قائلا: "الأمر هو أننى لدي بعض العادات غير الصحية التي تشكلت خلال عملى، حيث شعرت أننى مدمن للعمل بشكل كبير وهذا ليس أمرًا رائعًا للحياة بشكل عام".