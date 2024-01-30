فى "رحلة 404".. رؤية غنائية جديد لرائعة ليلى مراد "يارايحين للنبي الغالي"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أغنية “يارايحين للنبي الغالي” المشهد الغنائي لأحداث فيلم رحلة 404، والتي قدمتها المطربة الكبيرة ليلى مراد وهي من أهم العلامات الغنائية لها للتعبير عن فرحة تأدية فريضة الحج.

بصوت ندى عباس وموسيقى الوايلي رؤية غنائية جديدة لأغنية “يارايحين للنبي الغالي”

قدم فيلم رحلة 404 رؤية موسيقية وغنائية جديدة لـ “يارايحين للنبي الغالي” بصوت ندى عباس التي أضافت بعض الكلمات الجديدة لها وتوزيع موسيقي للوايلي مع الاحتفاظ بصوت ليلى مراد الرنان في الأغنية.

تم طرح أغنية “يارايحين للنبي الغالي” في 1953 من كلمات الشاعر أبو السعود الإبياري ومن ألحان رياض السنباطي وتعد من أهم مظاهر الاحتفال بعودة الحجاج من رحلتهم المقدسة في بيت الله الحرام واتمام ركن من أركان الإسلام.

ويقول مطلعها "يا رايحين للنبى الغالى هنيالكم وعقبالى يا رايحين للنبى الغالى

هنيالكم وعقبالى الله الله الله الله يا ريتنى كنت وياكم وأروح للهدى وأزوره وأبوس من شوقى شباكه

وقلبى يتملى بنوره وأحج وأطوف سبع مرات وألبى واشوف منى وعرفاتواقول ربى كتبهالى

إيرادات فيلم رحلة 404 وإيراداته

تجاوزت إيرادات فيلم “رحلة 404” 5 ملايين جنيه في أقل من أسبوع من عرضه في دور السينما، والتي تدور قصته حول غادة التي تقوم بدورها منى زكي التي تذهب في رحلة لأداء فريضة الحج والتخلص من ماضيها المؤرق وتبدأ صفحة جديدة في حياتها، إلا انها تدخل في ضائقة مالية كبرى تجعلها تعود لبعض أشخاص الماضي لطلب مساعداتهم ليشوب تلك الرجوع بعض من وصمات الماضي الملوثة فهل ستسطيع أن تكمل رحلة الإصلاح والخلاص أم انها ستنغمس من جديد في ماضيها .

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.