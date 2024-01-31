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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو لها من داخل لطائرة أثناء سفرها عبر حسابها الخاص، و أظهرت في إحدلى الصور حقيبة يدها إلى جانبها.
حقيبة اليد الخاصة بـ غادة عبد الرازق من دار أزياء Prada و يصل سعرخا إلى 2750 دولار.
و في وقت سابق، نشرت غادة عبد الرازق مجموعة من الصور لها، وظهرت بإطلالة كلاسيكية مرتدية فستان بني طويل مع حزام باللون البرتقالي مع حقيبة حذاء بنفس اللون.
وتخوض غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المُقبل 2024 بمسلسل "صيد العقارب".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- غادة عبد الرازق تستعرض حقيبة يدها في الطائرة..لن تصدقوا سعرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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