جوري بكر مع ابنها "تميم" في جولة سياحية من المتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

قامت الفنانة جوري بكر بزيارة المتحف المصري الكبير برفقة عدد أفراد عائلتها ونشرت صور من الزيارة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "جوري" وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية أمام تمثال رمسيس بالمتحف وكان برفقتها طفلها "تميم" وإحدى صديقاتها وعلقت على الزيارة قائلة: "أصنع الذكريات معًا مع الأحباب، لا أستطيع أن أكون أسعد مما أنا عليه الان بجوارك".

وكشفت "جوري" مؤخرًا عن أول صورة لطفلها "تميم" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وحرصت على إخفاء ملامحه، وعلقت "جوري" على الصورة قائلة: "روحي، اللهم إنك اكرمتني أكثر مما استحق ورزقتني بأكثر من حاجتي في كل يوم من هذه الحياة، احفظه لي بعينك التي لا تنام، أول صورة لنا يا حبيبي".

ولفتت "جوري" الأنظار لموهبتها ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية على رأسهم الفنان محمد رمضان وحقق لها مسلسل شهرة واسعة.

يذكر أن جوري تشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش والمقرر عرضهما خلال موسم رمضان المقبل.