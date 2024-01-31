بالفيديو- خالد الصاوي يتحدث عن تطورات حالته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري خالد الصاوي، متابعيه عبر حسابه الرسمي، مقطع فديو له، طمأن من خلاله محبيه عن حالته الصحية، بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجأة خلال الأيام الماضية.



ووجه الصافي في مقطع الفيديو رسالة إلى متابعيه، قال فيها: "حبايبي جداً والله كل اللي سألوا وكل اللي اهتموا بصحتي، أنا الحمدلله زي الفل، حصل حاجة كدا لمدة أسبوع، والحمدلله راحت لحالها، أنا زي الفل وتمام ومتشكر جداً وهعيط من التأثر". وتابع: "واللي عايز يطمئن عليا أكتر يجي يحضر يوم 31 يناير الحالي في معرض الكتاب، في حفل توقيع كتب جديدة ليا".

يذكر أن مي كريم زوجة الصاوي، كانت قد أكدت استقرار حالته الصحية، وأنه يعاني مشكلة في الأسنان، وخضع للعلاج اللازم، وقالت: "كان كل ما يركب طربوش بيقع، وركب الضروس بشكل عملية جراحية يوم الأحد الماضي، وأخذ راحة من التصوير لأنه لا يستطيع الكلام، وهيرجع تاني للتصوير خلال يومين، لكن معندوش أي نوع من أنواع الوعكة الصحية نهائي".

وعلى الصعيد الفن، يُعرض حاليا للصاوي فيلم "رحلة 404"، من إخراج هاني خليفة، تأليف محمد رجاء، وبطولة: منى زكي، محمد فراج، شيرين رضا، محمد ممدوح، سماء إبراهيم، وحسن العدل.

