نوال الزغبي ترند في أكثر من 28 دولة.. انتظروا “بحكي عنك” غداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطرح النجمة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتها الجديدة “بحكي عنك” يوم غد الخميس الموافق 1 فبراير، وكانت قد شوّقت الجمهور في الساعات الماضية بكشفها عن الصورة الرسمية للأغنية.

وتصدّرت نوال الزغبي الترند في أكثر من 28 دولة عربية وأجنبية بعد نشرها بوستر الأغنية ومن بينها لبنان والسعودية وفرنسا والسعودية وبريطانيا ومصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن وتركيا وغيرها من البلدان.

أغنية “بحكي عنك” باللهجة المصرية، وهي من كلمات وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي.

وفاجأت نوال الزغبي الجمهور والمتابعين بإطلالتها في صورة الأغنية، فتألقت بستايل جديد وظهرت وهي تمشي في الشارع بفستان أسود قصير براق وشعرها مبلل من المطر وتحمل بيدها مظلة من اللون الأسود أيضاً.

وحققت صورة الأغنية تفاعلًا كبيرًا من متابعي نوال، فتركوا لها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للأغنية الجديدة، وتصدّر اسمها الترند على موقع “إكس” في لبنان ومصر والسعودية وسوريا والأردن والمغرب وتونس والجزائر وعدد من البلدان العربية.