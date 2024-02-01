بعد تخلّيها عن الفيلر.. إليسا تظهر بوجه طبيعي وملامح مختلفة| شاهدوا الصورة التي أثارت الجدل

كتب امير فتحي في الخميس 1 فبراير 2024 02:18 صباحاً - فاجأت النجمة إليسا الجمهور بتغيّر كبير في ملامحها في أحدث ظهور لها، وهو ما أثار حيرتهم حول سبب التغيير وما إذا كانت قد خضعت لجراحات تجميلية.

إليسا بملامح مختلفة

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو من كواليس تصوير النجمة اللبنانية، والتي اختارت فيها إطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة عبارة عن فستان قصير باللون الأبيض مع حذاء رياضي باللون نفسه.

ولفتت إليسا الأنظار بملامح وجهها المختلفة بعدما خسرت بعضاً من وزنها الزائد، فبدا وجهها نحيلاً وبفيلر وبوتوكس أخفّ عند الخدّين والشفتين، وهو ما أثار استغراب الجمهور للأمر.

وعلّل العديد من متابعي إليسا سبب اختلاف ملامحها عن ذي قبل إلى تغيير نظامها الغذائي وخسارة الوزن، لا سيما بعد قرارها التوقف عن تناول اللحوم وأن تصبح نباتية، في حين رأى البعض أن التغيير في ملامحها سببه اعتمادها مكياجاً أظهر عينيها بشكل مختلف، وجعل وجهها ضعيفاً.

وكانت النجمة اللبنانية قد أطلقت الشهر الماضي أغنية “العقد”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي. ولا تزال الأغنية تحقق نجاحاً كبيراً رغم حذفها من “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها بسبب مشاكل مع شركة “وتري”.

إليسا تعلق على فيلمها الوثائقي It’s ok

نشرت الفنانة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس بعد عرض الفيلم الوثائقي الذى يرصد مسيرتها الفنية والشخصية.

وقالت إليسا: سعيدة إن الرسالة وصلت زي ما كنت حابه، حقيقية ومن غير فلتر، أعتذر على عدم الرد على جميع الرسائل اللي وصلتني، ولكن أوعدكم إني هحاول اقرأ جميع الرسائل، والأفضل لم يأتي بعد.

فيلم It’s ok

وطرحت منصة نتفلكيس العالمية، الحلقة الأولي من البرنامج الوثائقي “It’s ok” والذي يتناول قصة حياة الفنانة اللبنانية إليسا.

وكشفت إليسا عن العديد من أسرارها العائلية، حيث قالت إن والدها كان الأطيب ووالدتها كانت الأقسى عليها هى وأخواتها، واصفة علاقتها معها بغير المتوازنة، بسبب أن والدها كانت متعلما، أما والدتها فلم تكن كذلك.

وأشارت إليسا إلى أنها لم تخبر والدتها عن علاقتها العاطفية ولم تخبرها بمرضها، بسبب أنها تخاف عليها من “وجع القلب”.

وعن ولادتها، قالت إنها وُلدت في منزل عائلتها في دير الأحمر، بسبب عدم وجود مستشفيات في هذا الوقت، وكشفت اليسا عن الصدمة التي وقعت على جدتها بـ معرفتها بأنها بنت وليست ولدا، حيث قامت بتغطية شعرها خجلا من الأمر.

وتابعت إليسا أنها اتخذت قرارا بالتوقف عن إجراء عمليات تجميل بعد أن شوهت وجهها، موكدة أنها في فترة ما كانت لا تستطيع أن تنظر لنفسها في المرآة.

واستكملت “لم أكن أستطيع أشوف حالي بالمراية، لأن قشطو خدودي وقشطو فمي، وبقيت شكل أنا مش عايزة أكون فيه، وبقيت حزينة مني لحالي من اللي عملته بحالي، وقررت إني أروح أشيل كل حاجة عملتها، عشان أقدر أتطلع بالشخص اللي بحبه في المراية”.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »