شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف وائل نور: عمرى ما تخيلت حد يقدم أعمال والدى وهذه نصيحته لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل يوسف وائل نور، فى لقاء خاص لـ ”الخليج 365” من كواليس تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" الذى يشارك فيه، وعن والده الراحل النجم وائل نور وعلاقتهم وأكثر نصيحة كان يوجهها له وأحب الأعمال لوالده يحبها.

وقال يوسف: "عمرى ما اتخيل حد مكان والدى وائل نور حتى لو أنا يقدم أعماله وبالنسبة ليا الحاجات و الأعمال اللى عملها بابا محدش يقدر يعملها بعده لأن دائما بشهادة كل الناس، والدى له بصمات في الأعمال الفنية، ولو كان لسه عايش كان نفسى أشوف جزء ثانى من مسلسل البخيل و أنا".

وأكثر نصيحة كان يقولها له والده، قائلا: "كان بينصحنى دائما ويقول ليا اللى بيطلع من القلب بيوصل للقلب و طول ما أنت صادق في حياتك طول ما الدنيا هتكون صادقة معاك، وده اللى بطبقة في الشغل طول ما أنا صادق الناس هتصدقنى وتحبنى دى أكتبر حاجة بحبها من الحاجات اللى كان بيقولها ليا".

الفيلم بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.