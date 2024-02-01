كشف أسرارًا عن طفولته.. خالد الصاوي يحتفل بتوقيع كتابه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال الندوة التي أقامها “معرض القاهرة الدولي للكتاب” للفنان خالد الصاوي، لمناقشة آخر إصداراته الأدبية “أوبريت الدرافيل” و”نبي بلا أتباع”، تحدّث الصاوي عن تفاصيل من طفولته تُكشف للمرة الأولى. إذ قال: “كنت شيطاناً صغيراً في المدرسة لشعوري بأنني متميز جداً وموهوب، لكنني مظلوم وهربت أكثر من مرة من المدارس، لأن الغضب قد تمكّن مني في الصغر… لكن حبّي للقراءة ثم للكتاب أنقذني من هذا الجنون والإجرام”.

وأضاف: “أول مرة الناس تقوللي برافو بعد ما سمعوا أشعاري وقرأوا من ثم كتاباتي… وهذا سر تحوّل عقلي الشيطاني الى عقل شخص سليم بعض الشيء… ومن القراءة والكتابة عشقت التمثيل واحترفته، وهو الذي أنقذني من شر نفسي”.

من ناحية أخرى، كان خالد الصاوي قد نشر عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك” مقطع فيديو طمأن من خلاله جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

وظهر الصاوي في الفيديو بصحة جيدة ووجّه رسالة إلى جمهوره قال فيها: “حبايبي جداً والله كل اللي سألوا وكل اللي اهتموا بصحتي، أنا الحمدلله زي الفل، حصل حاجة كده لمدة أسبوع، والحمد لله راحت لحالها، أنا زي الفل وتمام ومتشكّر جداً وهعيّط من التأثر… واللي عايز يطّمن عليا أكتر يجي يحضر يوم 31 يناير الحالي في معرض الكتاب، في حفل توقيع كتب جديدة ليا”.