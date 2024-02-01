نوال الزغبي في “بحكي عنك”.. رومانسية بلا حدود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، أحدث أعمالها الغنائية “بحكي عنك”، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المواقع الموسيقية.

الأغنية رومانسية بإمتياز، من كلمات عمر المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي، قدمتها نوال بصوتها الرقيق والعذب.

أما فيديو الأغنية فجاء بفكرة مميّزة للمصوّر سعيد محمد الذي قدّم نوال ضمن قالب شتوي وصورة رومانسية، وهي تمشي تحت المطر بين مجموعة من الرجال المارون من حولها، لكنها لا تلتفت لأحد منهم رغم اشتياقها لحبيبها. وتقول نوال في مطلع الأغنية: “”لو شوفت ازاي انا بحكي عنك للغريب كنت هتتمنى تكون غريب علشان تسمعني كنت هترجعلي وماتسيبليش ايام توجعني كنت ولا عمرك هتقدر يوم تغيب”.

فور صدورها، حققت الأغنية تفاعلًا كبيرًا بين متابعي نوال الزغبي، فتركوا لها الكثير من التعليقات التي أشادت بصوتها وإحساسها المميزين في الأغنية.

وتصدّرت “النجمة الذهبية” الترند على منصة “إكس” في لبنان والمملكة العربية السعودية ومصر ومعظم الدول العربية مباشرة بعد إطلاق الأغنية.