وديع مراد يطرح قمر الزمان 2 .. وما علاقة ميشال أبو سليمان ؟

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان السوري وديع مراد أغنية قمر الزمان 2 " ضحكاتك بترد الروح " عبر قناته الخاصة على " يوتيوب " وعبر الشاشات العربية واللبنانية ومواقع التواصل الإجتماعي والتطبيقات الرقميّة.

وصوّر وديع مراد " ضحكاتك بترد الروح " في لبنان تحت إدارة المخرج محمد ابو فلح حيث شارك في هذا الكليب الممثل ميشال ابو سليمان في إطلالة خاصة ومميزة بعد أن شارك في الجزء الأول من الأغنية قمر الزمان التي حققت نجاحاً كبيراً ووصلت إلى الملايين على مر السنين .

أغنية قمر الزمان 2 " ضحكاتك بترد الروح " من كلمات علي الكوز، ألحان الراحل يائل بشلاوي، توزيع فادي تمور، استديو عامر منصور، ميكس وماسترينج جوزيف كرم .

الجدير ذكره أن وديع مراد يعيش حالة من النشاط الفني الكبير حيث يستعد للتحضير لأعمال غنائية ستبصر النور خلال الفترة المقبلة وتكون مفاجأة للجمهور .

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