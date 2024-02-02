دنيا عبد العزيز توجه رسالة لـ رشوان توفيق في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز، رسالة للفنان القدير رشوان توفيق بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة 2 فبراير الجاري.

ونشرت دنيا، صورة تجمعها مع رشوان توفيق وهي تقبله، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وحضرتك طيب.. ربنا يديلك الصحة يا حبيبي، أستاذ رشوان توفيق رمز الحب والوفاء والأخلاق".

يذكر أن، آخر أعمال دنيا عبد العزيز مسلسل "المداح 3" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، محمد رياض، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

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