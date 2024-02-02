فن ومشاهير

دنيا عبد العزيز توجه رسالة لـ رشوان توفيق في عيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز، رسالة للفنان القدير رشوان توفيق بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة 2 فبراير الجاري.

ونشرت دنيا، صورة تجمعها مع رشوان توفيق وهي تقبله، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وحضرتك طيب.. ربنا يديلك الصحة يا حبيبي، أستاذ رشوان توفيق رمز الحب والوفاء والأخلاق".

يذكر أن، آخر أعمال دنيا عبد العزيز مسلسل "المداح 3" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، محمد رياض، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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