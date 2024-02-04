رحل Apollo Creed.. وفاة كارل ويذرز بطل أفلام Rocky

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الممثل الأميركي كارل ويذرز، الذي اشتهر بتجسيد دور الملاكم أبولو كريد في سلسلة أفلام “روكي”، عن 76 عاماً.

وأوضحت عائلة كارل ويذرز في بيان أرسلته إلى موقع “ديدلاين” الإلكتروني، الجمعة، أن الممثل فارق الحياة، الخميس، أثناء نومه.

وأدى كارل ويذرز، أدواراً في أكثر من 75 فيلماً ومسلسلاً تلفزيونياً أميركياً، خلال مسيرته الفنية.

ومن أشهر الأدوار التي أداها، شخصية بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، أبولو كريد، الذي يواجه روكي بالبوا (سيلفستر ستالون) على الحلبة في سلسلة أفلام “روكي” التي كان أولها عام 1976.

وباتت المباراة النهائية بينهما، بما تخللها من دماء ولكمات صُوِّرَت بالحركة البطيئة، مشهداً لا يُنسى في تاريخ السينما، ولحظة مرجعية في أفلام المنازلات القتالية.

وفاز أول أفلام “روكي” بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم، وشكّل بداية لمسيرة سيلفستر ستالون الفنية الضخمة.

وكتب ستالون على إنستجرام، معلّقاً على وفاة زميله: “اليوم يوم حزين جداً بالنسبة لي”. وأضاف “لقد كان كارل ويذرز جزءاً لا يتجزأ من حياتي، ومن نجاحي، وأنا ممتن جداً له”.

وأضاف الممثل الذي أدى أيضاً دور رامبو الشهير “لقد كان لامعاً جداً، بصوته وحجمه وحضوره وروحه الرياضية، ولكن قبل كل شيء بقلبه وروحه. إنها خسارة فظيعة”.

وكان أبولو كريد في البداية عدواً لروكي، ثم تحول على مدار أجزاء السلسلة رفيقاً له في مسيرته كملاكم.

ومكّنه هذا التطور بعد سنوات من إعادة إطلاق السلسلة تحت اسم “كريد” Creed، وفيها أصبح ستالون مدرباً لأدونيس، نجل أبولو.

كذلك، أدى ويذرز دوراً في مواجهة أرنولد شوارزنيجر في فيلم “بريداتور” Predator عام 1987.

وعبر شوارزنيجر، الجمعة، عن أسفه لرحيل ويذرز، واصفاً إياه بأنه “أسطورة”، مشيداً بمزاياه كممثل وبشخصيته. وأضاف “لم نكن لنصنع فيلم بريداياتور من دونه. وبالتأكيد لم نكن لنستمتع بالقدر نفسه في صنعه”.

كما أشاد الممثل جيسي فينتورا، الذي لعب دور البطولة معه في فيلم “بريداتور” قبل أن يصبح حاكم ولاية مينيسوتا، بموهبة كارل ويذرز “الاستثنائية”، واصفاً الممثل الراحل بـ”محترف حقيقي وصديق عزيز”.

وفي الآونة الأخيرة، شارك ويذرز، المولود في نيو أورليانز عام 1948 في حلقات عدة من مسلسل “ذي ماندالوريان” The Mandalorian المستوحى من عالم “حرب النجوم” Star Wars.