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ومن أبرز ترشيحات الجائزة في سبع فئات:

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم الموسيقي الوثائقي Moonage Daydream، بجائزة أفضل موسيقي لفيلم في حفل توزيع جوائز الجرامي الـ 66 المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتسلم الجائزة المخرج بريت مورجن.

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الوثائقى Moonage Daydream يفوز بجائزة أفضل موسيقى فى Grammy Awards والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية