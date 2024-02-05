ساندي تتحدث عن شيرين عبد الوهاب.. وهكذا وصفتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المصرية ساندي عن رأيها في تجارب مطربات الجيل الحالي في عالم التمثيل.

وقالت ساندي كاشفة عن إعجابها بأداء الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بمسلسل "طريقي"، وقالت: "شيرين عبد الوهاب في رأيي كانت هايلة في مسلسل طريقي، وأتمنى تعيد التجربة"، وأضافت: "قدرت تأثر في وصدقتها ببساطتها، وشايفة إن تمثيلها كان واقعي جدا، وقدرت توصل حاجة ومشاعر الفنان بجد".

وعن سؤال ميلها إلى التمثيل أكثر أو إلى الغناء أكثر، قالت ساندي خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة الحياة: "الحاجتين بيكملوا بعض، أنا بحب المزيكا أكثر لأن عندي حاجة بقدمها في المزيكا".

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