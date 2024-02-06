فن ومشاهير

هبة نور:"ثروتي أقل من مليون دولار ومصاريفي عادية"- فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة السورية هبة نور عن حجم ثروتها، مشيرة أنها ليست كبيرة.

وقالت هبة، خلال لقائها في برنامج "كتاب الشهرة"، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين على قناة الجديد، :"أنا عايشة حياة جيدة لكن مش رفاهية كبيرة، وطموحي أن أكون سعيدة أكتر من الرفاهية".

وأضافت: "كامرأة مصاريفي عادية جدا من أجري في المسلسلات، وثروتي متوسطة وأقل من مليون دولار، وأنا سعيدة جدا".

يذكر أن أخر أعمال هبة نور فيلم"كذبة كبيرة" بطولة بديع أبو شقرا، فؤاد يمين، تأليف فؤاد يمين، إخراج نديم مهنا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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